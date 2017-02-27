Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о желании провести объединительный бой с чемпионом по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

«Фаны хотят видеть бой Джошуа и Уайлдера. Их мало волнует Кличко. В конце года мы с Энтони можем провести большой объединительный поединок. Нам нужно выяснить, кто здесь номер один.

Тот, кто соберет все пояса, получит серьезное влияние. Потому что сейчас не все понимают, у кого какой пояс. Если уж я в этом путаюсь, то что говорить о простых болельщиках», – отметил Уайлдер.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Кличко и Джошуа проведут поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super.