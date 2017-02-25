Бойца уволили из Fight Nights за демонстрацию флага Нагорно-Карабахской Республики

Компания Fight Nights расторгла контракт с российским бойцом Вартаном Асатряном после вечера боев 23 февраля в Химках. Причина – демонстрация в клетке символов Нагорно-Карабахской Республики.

Асатрян одержал победу техническим нокаутом над азербайджанцем Эльнаром Ибрагимовым и вышел в финал гран-при в наилегчайшем весе.

«Прежде всего хочу поздравить настоящих мужиков с Днем защитника Отечества! Я буду эти флаги поднимать во всех точках мира, где бы я ни оказался», – сказал сразу после поединка Асатрян, держа в руках флаг непризнанной республики. Боец спросил президента Fight Nights Камила Гаджиева, был ли тот в Армении, и попросил провести финал гран-при в Ереване.

Информация об увольнении бойца появилась через два дня в официальном инстаграме компании.

«Fight Nights Global прекращает сотрудничество с Вартаном Асатряном. Сегодня Вартану Асатряну официально направлено уведомление о расторжении контракта. Причиной увольнения бойца стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания. В контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».

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Асатрян провел бой в трусах, в оформлении которых использованы цвета флага России и Нагорно-Карабахской Республики, цифра 1915 (год геноцида армян на территориях, контролируемых Османской империей) и изображение фидаина, армянского воина-повстанца.

После разрыва контракта Асатрян потерял место в финале гран-при, завоеванное благодаря победе над Ибрагимовым.