Многократный чемпион мира и сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо считает, что наркоторговцы заслуживают смертной казни. Во вторник Пакьяо в очередной раз защищал в Сенате спорный законопроект.

«Наркоторговцы заслуживают смертной казни, – сказал Пакьяо. – Мы должны занять жесткую позицию против торговли наркотиками. На личном уровне, я могу их простить. Но торговля наркотиками – гнусное преступление, совершаемое не только против отдельных людей, но и против целой нации. Мы не можем игнорировать масштаб проблемы оборота наркотиков в нашей стране».

Пакьяо является автором трех законопроектов о смертной казни: за распространение наркотиков, за похищение людей с целью выкупа и за изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Ранее Мэнни Пакьяо настаивал на том, что смертную казнь следует осуществлять исключительно через повешение, так как «врачи не должны убивать людей».