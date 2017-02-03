Владимир Кличко пройдет тестирование антидопинговым агентством VADA

Перед боем с Энтони Джошуа Владимир Кличко будет проходить случайные допинг-тесты по программе агентства VADA.

«Я полностью поддерживаю эту программу, – сказал Кличко. – Чтобы спорт был чистым, нужно использовать случайное тестирование на допинг. Это очень важно, потому что боксерский поединок – это не теннисный матч. На кону стоит здоровье человека, и я думаю, что прием допинга может дать огромное преимущество в любом показателе – в силе, в физической форме».

Кличко не смог вспомнить, сколько раз он проходил случайные допинг тесты, упомянув только Олимпиаду 1996 года на которой он завоевал золотую медаль.

Кличко также проходил тестирование такого типа, когда готовился к реваншу против Тайсона Фьюри. Бой был отменен после того, как его противник попался на употреблении кокаина.

«Не хочу называть никаких имен, но надо быть тупым, чтобы нюхать кокаин, зная, что тебя могут протестировать в любой момент», – сказал Кличко.

Бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».