Разговоры о возможном бое между чемпионом UFC Конором МакГрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером привлекли внимание одного из лучших боксеров мира Мэнни Пакьяо.

«Если МакГрегор предложит мне бой, то почему бы и нет? – сказал Пакьяо. – Но только не по правилам ММА. Это вид спорта слишком сильно отличается от бокса».

После этого промоутер Пакьяо Боб Арум заявил, что он проинструктирует президента компании Top Rank Тодда Дюбефа связаться с представителями UFC и обсудить возможность такого поединка. Идея не вызвала никакого энтузиазма у президента UFC Даны Уайта.

«Слушайте, я люблю Мэнни Пакьяо, но я не люблю Боба Арума, – ответил Уайт. – Передайте Аруму, чтобы он не тратил деньги и не звонил попусту, потому что никто не собирается с ним работать».

Промоутеры известны неприязненным отношением друг к другу. В 2009 году Арум заявил, что у бойцов ММА отсутствует талант, борющихся на земле спортсменов сравнил с гомосексуалистами, а зрителей и участников поединков назвал «кучкой бритоголовых белых ребят».

В прошлом году Арум объявил, что фанаты бокса на выборах голосуют за Хиллари Клинтон, Берни Сандреса и Джона Кейси. В то время как фанаты UFC голосуют за Трампа, поскольку являются «белыми мужчинами, переживающими, что через двадцать лет белое население США перестанет быть большинством».

Промоутер Дон Кинг и президент UFC Дана Уайт на прошедших выборах выступили как активные сторонники Дональда Трампа.