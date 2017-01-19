Боец UFC Нэйт Диас подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада.

Ради этого Нэйт заплатил штраф в размере 50 000 долларов за эпизод с бросанием бутылок в августе прошлого года. Тогда пресс-конференция перед боем МакГрегор – Диас закончилась скандалом: оба бойца бросали друг в друга пластиковые бутылки с водой.

«Нэйт заплатил штраф и подал официальный запрос на получение лицензии. Мы будем рады, если он или его брат Ник будут драться в Лас-Вегасе. Не так важно, будет это боксерский бой или поединок в рамках UFC», – заявил директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт.

Возможный переход в бокс Диас обсуждал с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером.

«Когда я общался с Нэйтом, он сказал, что UFC «положили его на полку» после второго боя с МакГрегором. А сам он хочет оставаться активным бойцом. Он даже говорил со мной о переходе в бокс», – рассказал Флойд Мэйвезер в интервью ESPN.com.

Интересно, что боксерскую лицензию в штате Невада ранее пытался получить бывший противник Диаса Конор МакГрегор, но отказался заплатить 60 000 долларов штрафа за пресловутый эпизод с бутылками. Вместо этого МакГрегор получил лицензию в штате Калифорния.