Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Олейник стал первым бойцом UFC, сумевшим выиграть в октагоне приемом «удушение Иезекииля»

    Теги результаты UFC MMA Би Джей Пенн Алексей Олейник

    Российский тяжеловес Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту удушающим приемом во втором раунде. Поединок состоялся в рамках вечера UFC Fight Night 103 в Финиксе, Аризона.

    Олейник стал первым бойцом UFC, сумевшим выиграть в октагоне приемом «удушение Иезекииля». Для самого Олейника, известного нестандартными болевыми и удушающими приемами, победа над Пештой стала десятой, одержанной с помощью «Иезекииля».

    ФОТО

    В главном бою вечера мексиканец Яир Родригес Родригес устроил настоящие избиение экс-чемпиону UFC в двух весах Би Джею Пенну и победил его техническим нокаутом во втором раунде. Для Пенна это поражение стало четвертым подряд.

    Олейник и Родригес получили по 50 000 долларов каждый в качестве премии за лучшее выступление вечера. Премию за лучший поединок вечера получили Аугусто Мендес и Фрэнки Саенс. Раздельным решением судей победу одержал Мендес.

    В открывающем поединке вечера российский тяжеловес Дмитрий Смоляков уступил техническим нокаутом французу Сирилу Аскеру.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться