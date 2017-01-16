Алексей Олейник стал первым бойцом UFC, сумевшим выиграть в октагоне приемом «удушение Иезекииля»

Российский тяжеловес Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту удушающим приемом во втором раунде. Поединок состоялся в рамках вечера UFC Fight Night 103 в Финиксе, Аризона.

Олейник стал первым бойцом UFC, сумевшим выиграть в октагоне приемом «удушение Иезекииля». Для самого Олейника, известного нестандартными болевыми и удушающими приемами, победа над Пештой стала десятой, одержанной с помощью «Иезекииля».

ФОТО

В главном бою вечера мексиканец Яир Родригес Родригес устроил настоящие избиение экс-чемпиону UFC в двух весах Би Джею Пенну и победил его техническим нокаутом во втором раунде. Для Пенна это поражение стало четвертым подряд.

Олейник и Родригес получили по 50 000 долларов каждый в качестве премии за лучшее выступление вечера. Премию за лучший поединок вечера получили Аугусто Мендес и Фрэнки Саенс. Раздельным решением судей победу одержал Мендес.

В открывающем поединке вечера российский тяжеловес Дмитрий Смоляков уступил техническим нокаутом французу Сирилу Аскеру.