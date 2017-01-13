Мэнни Пакьяо может провести в России бой против Дмитрия Михайленко

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести бой против Дмитрия Михайленко в России, заявил промоутер Пакьяо Боб Арум.

«Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко. Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии», – сказал Арум.

Дмитрию Михайленко 30 лет. На профессиональном ринге он одержал 22 победы (10 нокаутом) и потерпел 1 поражение. В последнем бою он победил колумбийца Брейдиса Прескотта и завоевал временный титул WBC Silver в полусреднем весе.

Мэнни Пакьяо в своем последнем бою одержал победу над американцем Джесси Варгасом, выиграв титул WBO в полусреднем весе. Следующий поединок Пакьяо запланирован на 22 апреля. Филиппинец должен встретится с непобежденным австралийцем Джеффом Хорном. Место проведения пока не объявлено официально, но Арум утверждает, что этот бой пройдет за пределами США.