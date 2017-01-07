Федор Емельяненко пройдет проверку на допинг перед боем с Митрионом

Атлетическая комиссия штата Калифорния проведет допинг-тестирование российского бойца Федора Емельяненко перед поединком против американца Мэтта Митриона.

Об этом сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко подписал контракт с Bellator в конце прошлого года. Дебютный бой в организации российский спортсмен проведет 18 февраля в Сан-Хосе (США) против Митриона.