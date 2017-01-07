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    Федор Емельяненко пройдет проверку на допинг перед боем с Митрионом

    Теги Федор Емельяненко Bellator

    Атлетическая комиссия штата Калифорния проведет допинг-тестирование российского бойца Федора Емельяненко перед поединком против американца Мэтта Митриона.

    Об этом сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

    Емельяненко подписал контракт с Bellator в конце прошлого года. Дебютный бой в организации российский спортсмен проведет 18 февраля в Сан-Хосе (США) против Митриона.

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