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    Александр Усик: «С удовольствием провел бы бой против Гассиева»

    Теги Александр Усик Мурат Гассиев

    Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик заявил, что готов провести объединительный бой против чемпиона IBF Мурата Гассиева.

    “Бой с Беллью невозможен, поскольку он будет драться с Дэвидом Хэем. Денису (Лебедеву – прим.) нужно защищать пояс против официального претендента (победителя боя Шуменов против Дортикоса – прим.). А что касается Мурата Гассиева, если промоутеры договорятся, я бы с удовольствием провел такой бой”, – сказал Усик в эфире телеканала «Интер».

    Ранее Гассиев заявил, что ему так же интересен бой с Усиком.

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