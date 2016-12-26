Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик заявил, что готов провести объединительный бой против чемпиона IBF Мурата Гассиева.

“Бой с Беллью невозможен, поскольку он будет драться с Дэвидом Хэем. Денису (Лебедеву – прим.) нужно защищать пояс против официального претендента (победителя боя Шуменов против Дортикоса – прим.). А что касается Мурата Гассиева, если промоутеры договорятся, я бы с удовольствием провел такой бой”, – сказал Усик в эфире телеканала «Интер».

Ранее Гассиев заявил, что ему так же интересен бой с Усиком.