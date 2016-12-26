Рамзан Кадыров: «Если у ведущих «Матч ТВ» есть националистические взгляды, их надо оставить за порогом канала»
Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался недоволен тем, что комментаторы телеканала «Матч ТВ» не упомянули бойцовский клуб «Ахмат» во время боя Артура Бетербиева, который прошел в США.
«Считаю необходимым отметить одну деталь, связанную с характером комментирования главного боя вечера нашими каналами «Матч ТВ» и «Боец». Артур выходит на ринг в футболке клуба «Ахмат», после победного боя опять надевает эту футболку, благодарит родной клуб «Ахмат», болельщиков , но наши комментаторы ни одним словом ни в ходе боя, ни после него не обмолвились о том, что Артур воспитанник нашего клуба и его представитель.
Не хотелось бы думать, что это политика руководства каналов, но действительность наталкивает на такую мысль. Если у кого-то из ведущих на канале и есть свои личные националистические взгляды, их надо оставить за порогом канала, призванного популяризировать спорт, способствовать патриотическому воспитанию молодёжи», – написал Кадыров в инстаграме.
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