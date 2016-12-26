Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался недоволен тем, что комментаторы телеканала «Матч ТВ» не упомянули бойцовский клуб «Ахмат» во время боя Артура Бетербиева, который прошел в США.

«Считаю необходимым отметить одну деталь, связанную с характером комментирования главного боя вечера нашими каналами «Матч ТВ» и «Боец». Артур выходит на ринг в футболке клуба «Ахмат», после победного боя опять надевает эту футболку, благодарит родной клуб «Ахмат», болельщиков , но наши комментаторы ни одним словом ни в ходе боя, ни после него не обмолвились о том, что Артур воспитанник нашего клуба и его представитель.

Не хотелось бы думать, что это политика руководства каналов, но действительность наталкивает на такую мысль. Если у кого-то из ведущих на канале и есть свои личные националистические взгляды, их надо оставить за порогом канала, призванного популяризировать спорт, способствовать патриотическому воспитанию молодёжи», – написал Кадыров в инстаграме.