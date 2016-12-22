Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мнением о ситуации с Александром Поветкиным, который провалил допинг-тест перед боем с Бермейном Стиверном.

«Это какой-то нонсенс, – сказал Лебзяк. – В команде Саши все знают, что этот препарат запрещен, поэтому я не знаю, как такое могло произойти. Сашину карьеру хотят «зарыть». Это либо его соперники за рубежом, либо, что возможно, кто-то против него у нас».