30 сентября выйдет вторая автобиография Мартена Фуркада «Последний круг»

Через месяц пятикратный олимпийский чемпион по биатлону выпустит вторую автобиографию – о последнем сезоне в карьере.

В конце 2017 года Фуркад в соавторстве с писателем Жаном Иссартелем выпустил книгу «Моя мечта о золоте и снеге». Новая автобиография посвящена последнему сезону в карьере француза, ее название – «Последний круг». В написании книги Фуркаду снова помог Иссартель.

Книга поступит в продажу 30 сентября, уже сейчас доступен предзаказ, стоимость – 19,90 евро.

«Я написал эту книгу в виде дневника, чтобы перенести на бумагу сомнения в преддверии сезона-2020, на которые очень повлияли предыдущие выступления.

От Эстерсунда до Контиолахти я разделяю с вами это путешествие, мои радости и печали, а также путь, который привел меня к завершению карьеры. Я по секрету открываю вам свои последние моменты в шкуре чемпиона, эти волшебные моменты, которые мне посчастливилось пережить до конца моего последнего круга», – отметил Фуркад.