Александр Логинов: «После ухода Фуркада интереса станет меньше. Это было большое соперничество с разными поколениями»

Чемпион мира прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру.

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество.

Это соперничество с биатлонистами разных поколений: Бьорндален, Свенсен, Тарьей Бо, сейчас Йоханнес. Но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — сказал Логинов в эфире программы «Все на !».

Роскошные проводы Фуркада: победа, шампанское после финиша и даже разговор с Логиновым