Александр Логинов: «После ухода Фуркада интереса станет меньше. Это было большое соперничество с разными поколениями»

Теги сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов Матч ТВ Биатлон

Чемпион мира Александр Логинов прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру. 

«Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество.

Это соперничество с биатлонистами разных поколений: Бьорндален, Свенсен, Тарьей Бо, сейчас Йоханнес. Но у нас все быстро обновляется, будет много других спортсменов, которые навяжут борьбу», — сказал Логинов в эфире программы «Все на Матч!».

Роскошные проводы Фуркада: победа, шампанское после финиша и даже разговор с Логиновым

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