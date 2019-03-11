Ольга Подчуфарова: «Понимаю легкоатлетов, которые хотят сменить спортивное гражданство. Отпустите их уже, если не можете помочь»

Российская биатлонистка , перешедшая в команду Словении, поделилась мнением о возможной смене гражданства российскими легкоатлетами.

Из-за невыплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) перед Международной федерацией (World Athletics) российские спортсмены могут лишиться права выступать даже в нейтральном статусе.

«Легкая атлетика – это индивидуальный вид спорт. Как и биатлон. Там ты выступаешь под российским флагом, но все-таки за себя. Кто бы что ни говорил, ты реализуешь в первую очередь собственные амбиции.

И я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас хотят сменить спортивное гражданство. Потому что вся их жизнь и карьера заточена на спорте. Дело даже не в возможном пропуске . Их, по большому счету, просто лишают возможности заниматься своей профессией.

Просто давайте подумаем, что на чаше весов. Тут либо человек уходит в другую страну и продолжает карьеру, либо он просто заканчивает карьеру. И какую пользу кому дает второй вариант? Просто не давать людям реализоваться в жизни, но ради чего? Они ведь при любых раскладах остаются нашими, и все это будут знать.

Ну, отпустите их уже, если не можете помочь. Процесс перехода, поверьте, это очень непросто. Меня тоже упрекали, якобы я пошла легким путем. Ребята, это далеко не самый легкий путь. Просто мало кто представляет, с чем тут нужно сталкиваться.

Так зачем же еще больше усложнять жизнь легкоатлетам? Они и так настрадались за эти пять лет. Я говорю именно про чистых спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Их очень жалко. Рушатся карьеры спортсменов, но никто ответственности за это не несет», – сказала Подчуфарова.