Александр Касперович: «Драчев оскорбил меня, сказав, что выгнал из-за допинга. Президент должен действовать по закону, а не по беспределу»

Заслуженный тренер России Александр Касперович прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России ( ) Владимира Драчева о том, что специалист покинул сборную из-за допинговых проблем его подопечных.

«Он оскорбил меня, сказав, что выгнал меня из-за допинга. Кто он такой, чтобы меня выгонять? Я работал при всех президентах СБР, и у меня не было ни одного вопроса по допингу.

Когда Александр Логинов был в команде, старшим тренером был Лопухов, а помогали ему Ланцов и Коновалов. Почему к ним вопросов нет, а обвиняют меня?

Я не слышал, чтобы в СБР было решение не привлекать к работе тренеров, чьи спортсмены были связаны с допингом. Президент должен действовать по закону, а не по беспределу.

Когда я на чемпионате мира привез лыжи для Логинова, он сказал: «Что он может привезти? Он может только своровать». Это нормально для первого лица СБР и депутата . Тренеры, знающие меня, были в шоке от этих слов. Я не могу понять, где я перешел ему дорогу и чем заслужил такое отношение», – сказал Касперович.

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