Анна Богалий: «Ощущение, что наш биатлон ходит с протянутой рукой. Драчев рассказывал, сколько придет спонсоров – где это все?»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий подвела итоги выступления сборной России в завершившемся сезоне.

– Кроме Саши Логинова, который выиграл золото чемпионата мира, выделить и некого. Еще было серебро женской эстафеты, в медали заезжали Света Миронова и Матвей Елисеев в спринте.

Но в лучшие годы мы могли столько медалей собрать за один этап Кубка мира. А теперь это результат целого сезона. Конечно, это печально, грустно и наводит на определенные мысли.

Нужно садиться и плотно работать над анализом выступлений. Надеюсь, что сейчас в СБР это и происходит. Потому что дальше так продолжать нельзя.

Не может всем без исключения не везти или всем разом не подходить тренировочная программа. Значит, надо принимать решения и делать шаги по выходу из этой ситуации, может, даже нестандартные.

Очень много разговоров было о работе сервиса. Весь январь обсуждали приобретение шлифт-машины.

– Когда лыжи не едут, это действительно большая проблема. Но насколько в данном случае она велика?

Не хотелось бы обсуждать некоторые моменты в прессе. Но действительно ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой.

И хочется спросить главу СБР Владимира Петровича Драчева – он в предвыборной программе обещал, что все у нас будет замечательно, рассказывал, сколько придет спонсоров. В том числе и лично мне говорил, как мы все заживем. И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это все?

Какие пути выхода из ситуации вы видите?

– Главное, чтобы от этого всего не страдала команда, и шло развитие биатлона в регионах. Потому что на местах биатлон порой выживает. И бывает сложно по многим вопросам.

А национальной сборной спорт не ограничивается, и если не будет подпитки из регионов, их поддержки, у нас скоро не будет совсем ничего.

Сезон Кубка мира с одной победой Саши Логинова – это лакмусовая бумажка нынешнего состояния дел. Один в поле не воин, – сказала Богалий.

В нашем биатлоне так и не придумали вменяемый отбор в команду. Мы наконец-то это сделали

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