Губерниев показал, как работает из дома во время самоизоляции

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что после возвращения из финского Контиолахти, где прошел заключительный этап Кубка мира по биатлону, он находится на самоизоляции.

Финляндия входит в список стран с неблагополучной ситуацией из-за коронавируса. Соревнования проходили при пустых трибунах. Следующий этап в норвежском Холменколлене, где должен был завершиться Кубок мира, отменен.

«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры!

Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» – написал Губерниев.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля