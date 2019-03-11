Губерниев показал, как работает из дома во время самоизоляции

Теги Кубок мира по биатлону Дмитрий Губерниев соцсети Матч ТВ коронавирус Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что после возвращения из финского Контиолахти, где прошел заключительный этап Кубка мира по биатлону, он находится на самоизоляции.

Финляндия входит в список стран с неблагополучной ситуацией из-за коронавируса. Соревнования проходили при пустых трибунах. Следующий этап в норвежском Холменколлене, где должен был завершиться Кубок мира, отменен.

«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры!

Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» – написал Губерниев.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья