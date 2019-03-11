Адвокат Панич: «Я никогда не заявлял, что МОК признал поддельность подписей Родченкова»

Алексей Панич, адвокат , Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил о неверной интерпретации своих слов о подписях Григория Родченкова в документах, предоставленных МОК.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания.

Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления.

Я просто сказал, что МОК представил новое свидетельство Родченкова. Когда я увидел эти публикации, я связался с соответствующими СМИ и указал, что эта информация неверна и я никогда не говорил этого. Тем не менее я не могу исключить, что это заявление еще может появиться в прессе.

Я, конечно, буду продолжать информировать СМИ, что эта информация неверна. Я подтверждаю, что МОК может использовать мою электронную почту в качестве опровержения в случае необходимости», – цитирует письмо Панича МОК «РБК-Спорт».

В ноябре 2017 года МОК пожизненно отстранил российских биатлонисток за нарушение антидопинговых правил. Показания Родченкова являются ключевыми доказательствами по делу спортсменок.

2-3 марта в Спортивном арбитражном суде ( ) прошли слушания по апелляциям россиянок на решение МОК об отстранении.

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины