Сергей Белозеров: «Я не против Касперовича, но Логинова он в этом сезоне не тренировал и никаких планов ему не писал»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о вкладе Александра Касперовича в подготовку лидера команды .

«В сентябре, когда я стал старшим тренером сборной, мы хорошо пообщались с Касперовичем насчет подготовки Логинова. Два вопроса урегулировали.



Первый: основная задача – успешное выступление на ЧМ. Хотя уже тогда поднимался ажиотаж, что Йоханнес Бо пропустит январь – и значит, Саня поборется за мира. Мы с Касперовичем пришли к решению, что не определяем борьбу за Кубок мира ключевой задачей.

Второй: как и где мы готовимся к ЧМ, который в приоритете. Я рассказал, что запланировал сбор в Риднау – Касперовичу этот вариант понравился. То есть в двух вопросах мы совпали.

Касперович сразу попросился в Риднау – и я это воспринял на 100% положительно, понимая на тот момент, что у меня нет близкого контакта с Логиновым. Я же не мог навязать: я тебя буду тренировать, а ты меня люби. Контакт надо наработать через тренировочный процесс, через доверие и уважение.

Я понимал, что Касперович нужен в Риднау: это и подсказка в тренировках, и психологическая разгрузка после январских этапов – Саня его хорошо воспринимает.

Весь подготовительный период Логинов работал по плану тренеров сборной: до сентября – по плану Хованцева и Истомина, с сентября – по моему плану, который я немного перепозиционировал относительно идей Хованцева.

План для Логинова на сборе в Риднау составил я совместно с другими тренерами сборной. Сашу все устроило; единственное, в первом блоке он попросил больше пассивного отдыха.

Большой плюс Логинова – все действия и намерения он озвучивает тренерам; с нашей стороны остается только содействовать.

Касперович приехал в Риднау чуть позже, я показал ему план. Только одну развивающую работу Касперович попросил заменить на другую – и ее они выполнили два раза. Мне это было понятно, потому что, на мой взгляд, работа подходящая.

Поймите правильно, я не против Касперовича – у нас нормальные рабочие отношения, но никаких планов он не писал и Логинова не тренировал. Мне важна роль Касперовича не как специалиста, который выстроит тренировочный процесс, а как связующего звена, который установит хороший контакт между Сашей и тренерами команды», – подытожил Белозеров.

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