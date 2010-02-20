Губерниев – Касперовичу: «Тренер, рассуждающий про журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил?»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, о «раздувании» темы его допинговой истории.

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил?

Неужели не знаете, тренер?» – написал Губерниев в телеграме.

Александр Касперович: «Давление на Логинова исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Мы сами раздуваем»

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились