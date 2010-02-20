Губерниев – Касперовичу: «Тренер, рассуждающий про журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил?»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону допинг Дмитрий Губерниев Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, о «раздувании» темы его допинговой истории. 

«Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил?

Неужели не знаете, тренер?» – написал Губерниев в телеграме.

Александр Касперович: «Давление на Логинова исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Мы сами раздуваем»

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились

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