Йоханнес Бо: «Логинов – хороший спортсмен. Если бы не допинговая история, он мог быть номером один в мире»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо объяснил критику в адрес россиянина из-за допингового прошлого.

«В первую очередь надо сказать, что в спринте Логинов победил, проведя великолепную гонку: он чисто отстрелял и быстро прошел последний круг.

Но когда в микст-зоне у тебя спрашивают – а мне задавали очень много вопросов на этот счет – что ты думаешь о том, что спортсмен с допинговым прошлым завоевал золото, какие есть варианты? Ты можешь лишь сказать, что против допинга и против людей, которые принимали ЭПО – худший из видов допинга.

Логинову тяжело, поскольку сейчас он чистый. Как и все остальные. Но это грустно для него, что все думают о допинге, когда Александр побеждает. Считаю, он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог быть номером один в мире.

Нам ничего не остается, кроме как уважать его результаты. Даже если он в юном возрасте использовал ЭПО, мы просто должны верить, что он больше такого не повторит. Хотя когда-то мы ему уже поверили, а после он нас обманул. Так что почему мы должны ему верить снова?

В общем, сложно сказать. Но нам следует думать, что он чист, и вчера был номером один. Для России это большая победа.

Мы должны жить в духе фейр-плей и все необходимое для борьбы за чистоту спорта. Считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт», – сказал Бо.

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились

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