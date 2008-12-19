Александр Логинов: «Не понимаю, как я мог проиграть настолько много. Здесь явно что-то не так»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

«Возможно, первые номера имели преимущество. Но проигрыш большой, надо разбираться, в чем дело. Для меня это слишком огромный проигрыш. Я не понимаю, как я мог проиграть настолько много. Здесь явно что-то не так.

Надо работать из любых номеров. Я понимаю, был бы проигрыш 20 секунд, но не минутный. Будем разговаривать и, наверное, будет какая-то адекватная оценка», – сказал Логинов в эфире .