Логинов о борьбе за общий зачет Кубка мира: «Йоханнес Бо уходит в декрет в январе? Он может себе это позволить»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в пасьюте на этапе Кубка мира в (2-е место).

«Ничего нельзя назвать идеальным, тем более в спорте. Четыре нуля – и потерпеть, как говорят на биатлонном сленге. Рад, что нули. Получилось вработаться в середине гонки, тем более Тарьей задал высокий темп на втором круге – получилось поддержать.



На четвертом круге в один момент немного притормозили. И было осознание, что сзади нас могли немного достать, пришлось немного выйти – скорость повысить и подойти на рубеж в своем режиме.



Йоханнес намного сильнее, особенно на первом-втором круге. Такой темп никто не может поддержать, особенно если он один. Потом скорость держится, но видимо, надо повышать компонент разгона.



Очень рад за девушек, эта медаль очень нужна была всем нам, чтобы почувствовать уверенность. Они молодцы.



В общий зачет, честно, не смотрел. Йоханнес уходит в декрет в январе? Я тоже был в декретном отпуске. Он может себе позволить пропустить январские этапы», – сказал Логинов в эфире телеканала .