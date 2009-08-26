Дмитрий Васильев: «Драчев не стремится к компромиссу со спортсменами и допускает огромную ошибку»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение об идее возможного импичмента президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

– Чем завершится конфликт Логинова с СБР?



– Я всегда верю во все хорошее. Надеюсь, ситуация разрешится позитивно. Любой конфликт не может длиться очень долго. Здравый смысл восторжествует. Стороны сядут и придут к общему решению. Это надо было сразу сделать. Выводить все это в общественное пространство – огромная ошибка.

– Могут ли спортсмены собраться и устроить Драчеву импичмент? Придут и скажут: «Владимир, вам пора уходить».



– Даже не думал об этом. В нынешних условиях, в сегодняшнем мире всякое может произойти. Не хочется, чтобы до такого доходило. Драчев сам в прошлом спортсмен и не раз высказывал недовольство руководству и тренерам. Сейчас он видит ситуацию с другой стороны.

Требования Драчева к спортсменам не совсем объективны. Как руководитель, я его понимаю, но надо находить компромисс. Он не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку, – сказал Васильев.

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