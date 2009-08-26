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Дмитрий Васильев: «Драчев не стремится к компромиссу со спортсменами и допускает огромную ошибку»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Дмитрий Васильев Александр Логинов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение об идее возможного импичмента президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

– Чем завершится конфликт Логинова с СБР?

– Я всегда верю во все хорошее. Надеюсь, ситуация разрешится позитивно. Любой конфликт не может длиться очень долго. Здравый смысл восторжествует. Стороны сядут и придут к общему решению. Это надо было сразу сделать. Выводить все это в общественное пространство – огромная ошибка.

– Могут ли спортсмены собраться и устроить Драчеву импичмент? Придут и скажут: «Владимир, вам пора уходить».

– Даже не думал об этом. В нынешних условиях, в сегодняшнем мире всякое может произойти. Не хочется, чтобы до такого доходило. Драчев сам в прошлом спортсмен и не раз высказывал недовольство руководству и тренерам. Сейчас он видит ситуацию с другой стороны.

Требования Драчева к спортсменам не совсем объективны. Как руководитель, я его понимаю, но надо находить компромисс. Он не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку, – сказал Васильев. 

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