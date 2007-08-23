Логинова и команду пригласили на встречу в СБР по вопросу с контрактами 27 августа

Призер чемпионатов мира Александр Логинов в интервью Sports.ru сообщил, что его и всю мужскую команду пригласили в офис 27 августа.

У Логинова – единственного в составе – нет контракта с СБР. Другие биатлонисты недовольны условиями.

– Нам предложили встретиться 27 августа, когда будет заседать правление СБР. Не знаю, как можно собраться всей командой в этот день – тем более в межсборье. У всех есть план подготовки к сезону, где каждый день буквально расписан. Я не могу приехать на сбор, не выполнив определенную работу. Кто-то только что вернется с летнего чемпионата мира (21-25 августа, Раубичи)... Но и ехать нужно, когда уверен в диалоге. У меня такой уверенности нет.

Большое эксклюзивное интервью Александра Логинова – для Sports.ru