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Тихонов – о расследовании Генпрокуратуры по экс-главе СБР Кравцову: «Sports.ru, как всякая помойка, собирает сплетни»

Теги Александр Тихонов Александр Кравцов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал «вбросом» информацию о том, что Генпрокуратура РФ выявила нарушения в деятельности ФГБУ «ЦСП», директором которого является экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. 

«Мне задают много вопросов по поводу вброса в интернете про якобы претензии прокуратуры к работе директора ЦСП Александра Кравцова.

Считаю, что это совершенно бездоказательные утверждения, тем более на сайте прокуратуры этой информации нет, и никто из серьезных источников ее не цитировал. Только «Спортс.ру», который официально не является СМИ (мы являемся СМИ – Sports.ru) и, как всякая помойка, собирает все сплетни, и сайт «Лыжный спорт», где работают такие собиратели грязи и мусора, как Иван Исаев и Елена Копылова. Может быть, в отношении этих СМИ стоит применить новый закон «о фейковых новостях».
 
Что касается родственников Александра Михайловича, то они много лет имеют непосредственное отношение к спорту. Насколько я знаю, дочь и зять – мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы среди юниоров и многократные призеры крупных международных соревнований, имеют высшее профильное образование. Внук – подающий надежды спортсмен, чемпион мира среди юниоров по практической стрельбе», – написал Тихонов. 

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