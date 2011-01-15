😡Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге перенесен из-за сильных снегопадов

Организаторы пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге приняли решение перенести мужской спринт из-за плохих погодных условий.

Гонка должна была начаться 16 января в 16.30 по московскому времени. Однако из-за сильных снегопадов в районе Траунштайна принято решение отменить соревнования в среду.

«Безопасность людей на первом месте», – заявили организаторы. Сообщается, что условия на Химгау-Арене в Рупольдинге не позволяют проводить гонки.

Накануне была отменена церемония открытия этапа, запланированная на сегодня.

Новая дата проведения мужского спринта будет объявлена позднее.

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января, в программе соревнований, помимо спринтерских гонок, также эстафеты и масс-старты.