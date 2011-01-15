Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    😡Мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге перенесен из-за сильных снегопадов

    Теги Кубок мира IBU стадион Рупольдинг Биатлон

    Организаторы пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге приняли решение перенести мужской спринт из-за плохих погодных условий.

    Гонка должна была начаться 16 января в 16.30 по московскому времени. Однако из-за сильных снегопадов в районе Траунштайна принято решение отменить соревнования в среду.

    «Безопасность людей на первом месте», – заявили организаторы. Сообщается, что условия на Химгау-Арене в Рупольдинге не позволяют проводить гонки.

    Накануне была отменена церемония открытия этапа, запланированная на сегодня.

    Новая дата проведения мужского спринта будет объявлена позднее.

    Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января, в программе соревнований, помимо спринтерских гонок, также эстафеты и масс-старты.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться