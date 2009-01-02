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    Томас Бах: «Олимпийский комитет России понес достаточное наказание»

    Теги допинг МОК сборная России ОКР сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018 Биатлон

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Олимпийский комитет России (ОКР) понес достаточное наказание за допинговые манипуляции на Играх-2014 в Сочи. 

    «В Пхенчхане нами было принято утверждение, что российская антидопинговая система подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

    Лица, вовлеченные в допинговый скандал, были наказаны в соответствии с их уровнем ответственности.

    Мы придерживались принципа индивидуальной справедливости, на которую имеет право каждый человек, и поэтому отдельные чистые российские спортсмены получили право выступать в Пхенчхане-2018, пусть и при соблюдении самых жестких условий.

    Мы отдавали должное всем спортсменам, вне зависимости от того, какой у них паспорт. ОКР понес достаточное наказание», – говорится в официальном заявлении Баха.

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