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    Логинов о падении на финише: «Контакта не было. Была суета, сам себе палку воткнул в ботинок»

    Теги Кубок мира сборная России Александр Логинов Йоханнес Бо Матч ТВ Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (3-е место). 

    Логинов на финишных метрах дистанции упал и не смог вмешаться в борьбу за золото. 

    «Контакта не было. Была суета, сам себе палку воткнул в ботинок – и в итоге такое падение.

    Последний подъем можно было отработать по максимуму, но там узкое место. Но силы были, спурт был.

    Я планировал быть первым, так и должно быть. Но все время что-то не везет мне.

    К концу гонки скорости упали. Я пропустил Йоханнеса Бо перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось как получилось.

    Прошу прощения. Я не видел, что у Йоханнеса два круга. И думал, что на финишный круг ухожу вторым, а не первым», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ»

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