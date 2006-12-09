Логинов о падении на финише: «Контакта не было. Была суета, сам себе палку воткнул в ботинок»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (3-е место).

Логинов на финишных метрах дистанции упал и не смог вмешаться в борьбу за золото.

«Контакта не было. Была суета, сам себе палку воткнул в ботинок – и в итоге такое падение.

Последний подъем можно было отработать по максимуму, но там узкое место. Но силы были, спурт был.

Я планировал быть первым, так и должно быть. Но все время что-то не везет мне.

К концу гонки скорости упали. Я пропустил перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось как получилось.

Прошу прощения. Я не видел, что у Йоханнеса два круга. И думал, что на финишный круг ухожу вторым, а не первым», – сказал Логинов в эфире .