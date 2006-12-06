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    Кристиансен сбил Кюна в индивидуальной гонке в Поклюке. Это стоило немцу победы

    Теги Кубок мира сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции видео Мартен Фуркад Йоханнес Кюн Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

    Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен сбил немца Йоханнеса Кюна после первого огневого рубежа в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Кюн в итоге занял второе место в гонке, уступив лишь четыре секунды французу Мартену Фуркаду.

    «Прежде всего я уверен, что это произошло неумышленно. Не случись этого, я был бы на пять секунд быстрее на последнем круге.

    И да, когда сейчас начинаешь считать, то кажется, что я бы мог выиграть гонку, потому что в итоге проиграл Мартену четыре с небольшим.

    Но думаю, что в реальной ситуации он бы просто смог добавить, зная, что я прошел быстрее. Ему бы сказали по трассе, и он бы просто ускорился.

    Кристиансен извинился, и я принял его извинения, инцидент исчерпан. Он сожалеет, все произошло случайно, по ходу гонки.

    Дело в том, что в той ситуации я его не видел, потому что он был сзади, а у меня нет глаз на затылке. Думаю, он может просто взять мне пива, и мы забудем про этот эпизод», — рассказал Кюн.

    «Я должен поблагодарить Кристиансена. Хотя я контролировал ситуацию на последнем круге, так что, думаю, выиграл бы в любом случае», – приводит слова Фуркада NRK.

     
     
     
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    I’m very sorry @jokuehn 🙁 I take all the blame. Entschuldigung!

    Публикация от Vetle Sjåstad Christiansen (@vetlesc)

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