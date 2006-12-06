Кристиансен сбил Кюна в индивидуальной гонке в Поклюке. Это стоило немцу победы

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен сбил немца Йоханнеса Кюна после первого огневого рубежа в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.
Кюн в итоге занял второе место в гонке, уступив лишь четыре секунды французу Мартену Фуркаду.
«Прежде всего я уверен, что это произошло неумышленно. Не случись этого, я был бы на пять секунд быстрее на последнем круге.
И да, когда сейчас начинаешь считать, то кажется, что я бы мог выиграть гонку, потому что в итоге проиграл Мартену четыре с небольшим.
Но думаю, что в реальной ситуации он бы просто смог добавить, зная, что я прошел быстрее. Ему бы сказали по трассе, и он бы просто ускорился.
Кристиансен извинился, и я принял его извинения, инцидент исчерпан. Он сожалеет, все произошло случайно, по ходу гонки.
Дело в том, что в той ситуации я его не видел, потому что он был сзади, а у меня нет глаз на затылке. Думаю, он может просто взять мне пива, и мы забудем про этот эпизод», — рассказал Кюн.
«Я должен поблагодарить Кристиансена. Хотя я контролировал ситуацию на последнем круге, так что, думаю, выиграл бы в любом случае», – приводит слова Фуркада NRK.
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I’m very sorry @jokuehn 🙁 I take all the blame. Entschuldigung!