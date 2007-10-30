WADA начало формировать экспертную комиссию для работы в Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало формировать экспертную комиссию для работы в Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.

«В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики.

Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории. В комиссию войдут эксперты, выбранные WADA, и представители России. Но о том, кто конкретно войдет в нее, говорить пока рано», – сказал источник.

Предоставление доступа к закрытой Московской лаборатории являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства ( ) в сентябре.

Исполком WADA на ноябрьском заседании в Баку обсудит вопросы доступа в лабораторию для получения данных с последующей перепроверкой подозрительных проб.