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    WADA начало формировать экспертную комиссию для работы в Московской лаборатории

    Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало формировать экспертную комиссию для работы в Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.

    «В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики.

    Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории. В комиссию войдут эксперты, выбранные WADA, и представители России. Но о том, кто конкретно войдет в нее, говорить пока рано», – сказал источник.

    Предоставление доступа к закрытой Московской лаборатории являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

    Исполком WADA на ноябрьском заседании в Баку обсудит вопросы доступа в лабораторию для получения данных с последующей перепроверкой подозрительных проб.

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