Александр Тихонов: «У руля российского биатлона нет человека, которого бы уважали и боялись. Такого, как я»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением насчет деятельности президента Союза биатлонистов России ( ) Владимира Драчева.

«Я прочитал интервью Владимира Драчева о том, что он собирается развивать любительский биатлон. Это правильно. Уровень Драчева и его команды – как раз любительский, а на большее он со своим коллективом не потянет.

Очень много замечаний приходит о его работе из регионов. Перлы Драчева уже передаются из уст в уста, как народные легенды. Мне кажется, Володе нужно понять, что он взялся не за то дело. Сейчас многие пытаются критиковать меня и говорить, что я виноват в таком состоянии биатлона, но в 2008 году я передавал биатлон с медалями, а сейчас Драчев принимает его со скандалами и не знает, что нужно делать.

Уровень нынешнего правления таков, что оно мыслит одним полушарием, в котором есть место только зависти и непрофессионализму. Вообще-то у человека два полушария мозга, так попробуйте включить второе и задать вопрос самим себе, почему это все случилось. Ведь идет 11-й год, и вы ничего не можете наладить.

Когда работала наша команда, нам никто не задавал таких вопросов, потому что были постоянные победы, а именно результат – главный критерий успешной работы федерации.

А я просто скажу, почему это происходит. Нет сейчас такого человека, как Тихонов у руля, с таким опытом, знаниями и авторитетом. Человека, которого бы и уважали, и боялись», – отметил Тихонов.