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    Александр Тихонов: «У руля российского биатлона нет человека, которого бы уважали и боялись. Такого, как я»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет деятельности президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

    «Я прочитал интервью Владимира Драчева о том, что он собирается развивать любительский биатлон. Это правильно. Уровень Драчева и его команды – как раз любительский, а на большее он со своим коллективом не потянет.

    Очень много замечаний приходит о его работе из регионов. Перлы Драчева уже передаются из уст в уста, как народные легенды. Мне кажется, Володе нужно понять, что он взялся не за то дело. Сейчас многие пытаются критиковать меня и говорить, что я виноват в таком состоянии биатлона, но в 2008 году я передавал биатлон с медалями, а сейчас Драчев принимает его со скандалами и не знает, что нужно делать.

    Уровень нынешнего правления таков, что оно мыслит одним полушарием, в котором есть место только зависти и непрофессионализму. Вообще-то у человека два полушария мозга, так попробуйте включить второе и задать вопрос самим себе, почему это все случилось. Ведь идет 11-й год, и вы ничего не можете наладить.

    Когда работала наша команда, нам никто не задавал таких вопросов, потому что были постоянные победы, а именно результат – главный критерий успешной работы федерации.

    А я просто скажу, почему это происходит. Нет сейчас такого человека, как Тихонов у руля, с таким опытом, знаниями и авторитетом. Человека, которого бы и уважали, и боялись», – отметил Тихонов.

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