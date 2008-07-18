Владелец сети товаров для дома Голиков стал исполнительным директором СБР

Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) стал Сергей Голиков.

На этом посту он сменил Сергея Костина.

У Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии. Он более 12 лет возглавлял сеть товаров для дома «Максидом», пост генерального директора компании он покинул в 2010 году, оставшись ее совладельцем. Через «Максидом» ему принадлежит 2% банка «Объединенный капитал».

На 2016 год состояние Голикова оценивалось в 1,1 миллиарда рублей.

«Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет. В чисто спортивные вопросы Голиков вмешиваться не будет», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

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