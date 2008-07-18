Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владелец сети товаров для дома Голиков стал исполнительным директором СБР

    Теги СБР Владимир Драчев Сергей Костин Сергей Голиков Биатлон

    Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) стал Сергей Голиков.

    На этом посту он сменил Сергея Костина.

    У Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии. Он более 12 лет возглавлял сеть товаров для дома «Максидом», пост генерального директора компании он покинул в 2010 году, оставшись ее совладельцем. Через «Максидом» ему принадлежит 2% банка «Объединенный капитал». 

    На 2016 год состояние Голикова оценивалось в 1,1 миллиарда рублей.

    «Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет. В чисто спортивные вопросы Голиков вмешиваться не будет», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

    Нам повезло, что Тулаева пристроили всего лишь в биатлон

    Оказывается, 25-летний тренер биатлонистов – сын топ-менеджера «ФосАгро»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться