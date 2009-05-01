Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которой в августе исполнится 26 лет, приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень!!! Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью.

Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Спасибо, ТРЕНЕР! И еще.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем.

Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие.

Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперед последние пару лет.

Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу.

Вообще-то, я все равно буду где-то рядом. Столько идей назрело, и хочется все это реализовывать!

Спасибо всем, вы замечательные!», – написала Подчуфарова.

Главные достижения Подчуфаровой в биатлоне – бронзовая медаль ЧМ-2017 в смешанной эстафете и победа на этапе Кубка мира-2016 в Антхольце.