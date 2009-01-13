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    Дмитрий Васильев: «Сильно обольщаться из-за бронзы в эстафете не надо»

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Васильев Антон Бабиков

    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете Рупольдинга (3-е место).

    «С одной стороны, все рады, что наши ребята наконец-то взошли на подиум, потому что все истосковались по медалям. Но если с холодной головой проводить анализ, результат все равно настораживает.

    Наименьшее количество дополнительных патронов – четыре – наша команда использовала, и при этом такой значительный проигрыш… Нам повезло, что итальянцы на последнем рубеже закрутились на один штрафной круг, и что немцы лишние дополнительные патроны использовали.

    На самом деле все очень на тоненького, что называется. Поэтому сильно обольщаться не надо. Надо просто думать над тем, что надо сделать, чтобы функциональная подготовка спортсменов была на более высоком уровне.

    На мой взгляд, сейчас она недостаточно хорошая. Когда Бабиков на последнем круге проигрывает по 35 секунд, это даже не плохо, а очень плохо. С такими результатами на что-то серьезное рассчитывать не приходится», – рассказал Васильев.

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