Владимир Драчев: «Чтобы Бьорндален проявил себя, нужны особые условия: ветер или туман»

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением насчет того, что может принести успех норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, которая состоится 10 января в Рупольдинге.

«Бьорнаделен, как и большинство возрастных спортсменов, хорошо справится с длительной работой. Думаю, даже лучше своих молодых конкурентов – выносливость в этом возрасте потрясающая, ведь позади столько лет базы. Почему в марафоне так много возрастных спортсменов? Опыт плюс выносливость дают результат. Так что в нынешнем состоянии Бьорндален, скорее, добьется успеха в марафоне, чем в биатлонном спринте.

Чтобы Бьорндален проявил себя, нужны особые условия: ветер или туман. Не случайно он хорошо выступил в эстафете Хохфильцена, под шквальным ветром: никто не рвал на пределе, все шли от стрельбы к стрельбе – там у опытного Бьорндалена было больше шансов, чем у кого-либо.

Нужен комплекс мер: грамотное питание, восстановительные процедуры. Такой спортсмен, как Бьорндален, все это учитывает – тем не менее, он уже не восстановится так же быстро, как Йоханнес Бо. Как ни подгоняй организм процедурами, происходит естественное старение.

Результаты Бьорндалена в таком возрасте – уже подвиг. Теоретически он может выдать сверхусилие: забраться в горы, спуститься за пару дней до важного старта, пристреляться и победить. Но это будет последний прыжок Акеллы.

20 км, которые побегут сегодня, в целом не его конек, но по нынешней ситуации там должно быть проще, чем в спринте. Держать хорошую (но не максимальную) скорость Бьорндален готов. Но 4 рубежа – это проблема. Накопление молочной кислоты особенно влияет на стрельбу стоя, поэтому в ней я не уверен», – рассказал Драчев.

У Бьорндалена – решающая гонка. Драчев – о закате легенды