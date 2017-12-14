Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Не считаем правильным проведение этапа Кубка мира в России этой зимой»

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о возможном бойкоте норвежской сборной этапа Кубка мира в России.

Ранее стало известно, что сборная Канады может бойкотировать российский этап Кубка мира.

«Мы должны обсудить вопрос, станет ли наша страна присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени.

— Корректно ли бойкотировать турнир в России?

— По крайней мере, об этом корректно говорить. Но все же мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности. В любом случае, мы не считаем правильным проведение в России этапа Кубка мира этой зимой», — сказал Шлоквик.