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    Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Не считаем правильным проведение этапа Кубка мира в России этой зимой»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Норвегии жен Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик

    Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о возможном бойкоте норвежской сборной этапа Кубка мира в России. 

    Ранее стало известно, что сборная Канады может бойкотировать российский этап Кубка мира. 

    «Мы должны обсудить вопрос, станет ли наша страна присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени.

    — Корректно ли бойкотировать турнир в России?

    — По крайней мере, об этом корректно говорить. Но все же мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности. В любом случае, мы не считаем правильным проведение в России этапа Кубка мира этой зимой», — сказал Шлоквик.

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