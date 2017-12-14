Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Не считаем правильным проведение этапа Кубка мира в России этой зимой»
Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о возможном бойкоте норвежской сборной этапа Кубка мира в России.
Ранее стало известно, что сборная Канады может бойкотировать российский этап Кубка мира.
«Мы должны обсудить вопрос, станет ли наша страна присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени.
— Корректно ли бойкотировать турнир в России?
— По крайней мере, об этом корректно говорить. Но все же мне бы не хотелось сейчас вдаваться в подробности. В любом случае, мы не считаем правильным проведение в России этапа Кубка мира этой зимой», — сказал Шлоквик.
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