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    Александр Кравцов: «Бойкот – это право канадцев. Ведь они «великая» биатлонная держава»

    Теги Кубок мира СБР IBU Александр Кравцов сборная Канады жен сборная Канады

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном бойкоте сборной Канады этапа Кубка мира в Тюмени.

    «У меня нет комментариев. Пока даже трудно что-то говорить, так как у меня нет никаких официальных документов.

    Но бойкот — это право канадцев. Ведь они «великая» биатлонная держава… Розанна Кроуфорд — вот и все, кто более-менее известен из их команды.

    Пока же у нас на руках есть решение исполкома Международного союза биатлонистов. Мы держим его за основу и не хотим никого дразнить», – рассказал Кравцов.

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