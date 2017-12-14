Александр Кравцов: «Бойкот – это право канадцев. Ведь они «великая» биатлонная держава»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал информацию о возможном бойкоте сборной Канады этапа Кубка мира в Тюмени.

«У меня нет комментариев. Пока даже трудно что-то говорить, так как у меня нет никаких официальных документов.

Но бойкот — это право канадцев. Ведь они «великая» биатлонная держава… Розанна Кроуфорд — вот и все, кто более-менее известен из их команды.

Пока же у нас на руках есть решение исполкома Международного союза биатлонистов. Мы держим его за основу и не хотим никого дразнить», – рассказал Кравцов.