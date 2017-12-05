Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Песков: «Предпочтем хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение»

    Теги Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет давать каких-либо комментариев относительно участия страны в Пхенчхане-2018 до официального решения МОК.

    «Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, – это удел политологов, разных аналитиков.

    Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а главное – до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счет.

    Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом и посредством этих контактов урегулировать все возникающие проблемы», – рассказал Песков.

    Русские олимпийцы готовят иски. Но судиться нужно не с Родченковым

    Пустят ли Россию на Олимпиаду? Все варианты

    Опрос

    Поедет ли Россия на Олимпиаду-2018?

    21593 голосa 14
    • Да, с флагом и гимном
      29%
    • Да, но под нейтральным флагом
      42%
    • Нет, нас не пустят
      29%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться