Дмитрий Песков: «Предпочтем хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет давать каких-либо комментариев относительно участия страны в Пхенчхане-2018 до официального решения .

«Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, – это удел политологов, разных аналитиков.

Мы же предпочтем сейчас хранить молчание до того, как огласит то или иное решение, а главное – до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от на этот счет.

Мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом и посредством этих контактов урегулировать все возникающие проблемы», – рассказал Песков.

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