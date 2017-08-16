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    В интернете стартовал проект по сбору средств для Родченкова. Цель – полмиллиона долларов

    Теги бизнес допинг сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков

    Независимый проект FairSport запустил кампанию по сбору средств для бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова.

    FairSport – это независимый фонд, призванный искоренить допинг в спорте. Проект оказывает поддержку информаторам, которые выступают допинга.

    Кампания в поддержку информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченкова была запущена на одной из краудфандинговых площадок – GoFundMe, цель проекта – 500 тысяч долларов, на данный момент собрано почти 10 тысяч.

    Сообщается, что Родченков не может работать, а также чувствовать себя в безопасности из-за угроз, которые поступают в его адрес из России.

    Напомним, что после заявлений Родченкова о допинге в Сочи-2014 WADA инициировало независимое расследование под руководством Ричарда Макларена. В итоговом докладе специалиста говорится о существовании государственной системы допинга в России.

    На основании данных из доклада до сих пор отстранены шестеро российских лыжников, спортивные федерации ведут внутренние расследования, также существует угроза неучастия России в Олимпийских играх 2018 года.

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