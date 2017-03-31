Олимпийский чемпион Антон Шипулин ответил на критику иностранных спортсменов в адрес России, в том числе чемпионки мира Габриэлы Коукаловой.

- Вас задевает позиция Коукаловой, когда она говорит, что если Кубок мира будет в Тюмени, то она его пропустит?

– Становится грустно, когда спортсмены себя так ведут. Мы можем бегать где угодно, и переносами соревнований наказывают не нас, а город и болельщиков. Которые вообще ни в чем не виноваты. А болельщики? Моя сестра Анна Маслова возглавляет биатлонный фан-клуб, организует поездки людей на различные этапы, и я из первых уст слышал, что пострадало много обычных людей, которые заранее бронировали билеты и проживание на этап в Тюмени.

В этой связи мне хочется спросить у спортсменов, которые позволяют себе подобные высказывания: для чего вы это делаете? Мы же приезжаем в ваши страны, спокойно общаемся с вашими болельщиками, фотографируемся с ними и желаем всем только добра. Но чешская команда, похоже, слишком недовольна тем, что чемпионат мира-2021 достался Тюмени, а не Нове-Место.

– В следующем сезоне вы будете продолжать доказывать тем же чехам нашу точку зрения?

– В этом году мы уже показали зубы, и теперь многие понимают, что к нам лучше не лезть. И я надеюсь, что в следующем все будет спокойно. Но если к нам будут относиться агрессивно, мы дадим отпор. Мириться с бесконечными обвинениями не собираемся. Русский менталитет такой, что злить нас можно долго, но когда мы ответим – мало не покажется. Очень не хотелось бы никаких конфликтов, но если потребуется, я всегда готов защитить свою команду и честь страны. Тыкать нас в грязь лицом никому не позволю, – сказал Шипулин.