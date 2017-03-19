Коукалова завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах, Акимова – 17-я

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова благодаря второму месту в масс-старте на заключительном этапе Кубка мир одержала победу в зачете дисциплины. Россиянка Татьяна Акимова опустилась на 17-ю позицию.

Кубок мира

Зачет масс-стартов

Женщины

После 5 гонок из 5

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265

2. Лаура Дальмайер (Германия) – 254

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 207

4. Юлия Джима (Украина) – 162

5. Доротея Вирер (Италия) – 156

6. Мари Дорен Абер (Франция) – 147

7. Селина Гаспарин (Швейцария) – 139

8. Ванесса Хинц (Германия) – 132

9. Франциска Хильдебранд (Германия) – 126

10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 124...

17. Татьяна Акимова (Россия) – 104...

40. Ирина Старых (Россия) – 26