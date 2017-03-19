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    Коукалова завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах, Акимова – 17-я

    Теги Кайса Мякяряйнен Кубок мира сборная России жен сборная Германии жен сборная Франции жен сборная Украины жен сборная Финляндии жен сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Чехии жен Мари Дорен Абер сборная Швейцарии жен Селина Гаспарин Габриэла Коукалова (Соукалова) Франциска Хильдебранд масс-старт (жен) Юлия Джима Лаура Дальмайер Татьяна Акимова (Семенова) Ева Пускарчикова Ирина Старых Ванесса Хинц

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова благодаря второму месту в масс-старте на заключительном этапе Кубка мир одержала победу в зачете дисциплины. Россиянка Татьяна Акимова опустилась на 17-ю позицию.

    Кубок мира

    Зачет масс-стартов

    Женщины

    После 5 гонок из 5

    1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265
    2. Лаура Дальмайер (Германия) – 254
    3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 207
    4. Юлия Джима (Украина) – 162
    5. Доротея Вирер (Италия) – 156
    6. Мари Дорен Абер (Франция) – 147
    7. Селина Гаспарин (Швейцария) – 139
    8. Ванесса Хинц (Германия) – 132
    9. Франциска Хильдебранд (Германия) – 126
    10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 124...
    17. Татьяна Акимова (Россия) – 104...
    40. Ирина Старых (Россия) – 26

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