Коукалова завоевала Малый хрустальный глобус в масс-стартах, Акимова – 17-я
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова благодаря второму месту в масс-старте на заключительном этапе Кубка мир одержала победу в зачете дисциплины. Россиянка Татьяна Акимова опустилась на 17-ю позицию.
Кубок мира
Зачет масс-стартов
Женщины
После 5 гонок из 5
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 254
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 207
4. Юлия Джима (Украина) – 162
5. Доротея Вирер (Италия) – 156
6. Мари Дорен Абер (Франция) – 147
7. Селина Гаспарин (Швейцария) – 139
8. Ванесса Хинц (Германия) – 132
9. Франциска Хильдебранд (Германия) – 126
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 124...
17. Татьяна Акимова (Россия) – 104...
40. Ирина Старых (Россия) – 26
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