Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призналась, что немка Лаура Дальмайер сильно выступала в течение всего сезона.

«Даже второе место в общем зачете Кубка мира – это отличное достижение. Раньше мы не верили в такие результаты.

Если посмотреть на выступления по сезону, то кто-то показал свою лучшую скорость в Хохфильцене, а кто-то набрал ее сейчас, в заключительный триместр. Например, Тириль Экхофф.

Не все биатлонистки такие звери, как Лаура, которая отлично выступала всю зиму. Для нее нужна отдельная категория, настолько это феноменально.

Она справедливо победила в общем зачете. Это невероятно, сколько гонок она провела на высшем уровне», – сказала Коукалова.