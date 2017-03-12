Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Габриэла Коукалова: «Не все биатлонистки такие звери, как Дальмайер. Для нее нужна отдельная категория»

    Теги Кубок мира сборная Германии жен сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Лаура Дальмайер

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова призналась, что немка Лаура Дальмайер сильно выступала в течение всего сезона.

    «Даже второе место в общем зачете Кубка мира – это отличное достижение. Раньше мы не верили в такие результаты.

    Если посмотреть на выступления по сезону, то кто-то показал свою лучшую скорость в Хохфильцене, а кто-то набрал ее сейчас, в заключительный триместр. Например, Тириль Экхофф.

    Не все биатлонистки такие звери, как Лаура, которая отлично выступала всю зиму. Для нее нужна отдельная категория, настолько это феноменально.

    Она справедливо победила в общем зачете. Это невероятно, сколько гонок она провела на высшем уровне», – сказала Коукалова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться