Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал накладку с гимном России на церемонии награждения эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

Напомним, что из-за ошибки организаторов сначала был поставлен старый гимн России. После того как биатлонисты сами спели без музыки, был поставлен современный гимн.

«Перепутали – и х....р с ним! Ребята пели вслух, подхватила вся площадь! Зачем из этого делать проблему?! Зачем?! Потом все извинились.

Скажите лучше другое: что впервые в истории мирового спорта гимн страны-победителя вынуждены были исполнять дважды! Заодно вспомнили гимн СНГ на музыку Глинки.

Мы были польщены тем, что организаторы исправили свою ошибку и гимн России впервые в истории прозвучал дважды», – сказал Кравцов.

Тот случай, когда Губерниев – красавец