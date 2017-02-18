Александр Кравцов: «Перепутали гимн – и х…р с ним»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал накладку с гимном России на церемонии награждения эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.
Напомним, что из-за ошибки организаторов сначала был поставлен старый гимн России. После того как биатлонисты сами спели без музыки, был поставлен современный гимн.
«Перепутали – и х....р с ним! Ребята пели вслух, подхватила вся площадь! Зачем из этого делать проблему?! Зачем?! Потом все извинились.
Скажите лучше другое: что впервые в истории мирового спорта гимн страны-победителя вынуждены были исполнять дважды! Заодно вспомнили гимн СНГ на музыку Глинки.
Мы были польщены тем, что организаторы исправили свою ошибку и гимн России впервые в истории прозвучал дважды», – сказал Кравцов.
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