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    Александр Кравцов: «Перепутали гимн – и х…р с ним»

    Теги сборная России СБР Александр Кравцов ЧМ-2017

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал накладку с гимном России на церемонии награждения эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Напомним, что из-за ошибки организаторов сначала был поставлен старый гимн России. После того как биатлонисты сами спели без музыки, был поставлен современный гимн.

    «Перепутали – и х....р с ним! Ребята пели вслух, подхватила вся площадь! Зачем из этого делать проблему?! Зачем?! Потом все извинились.

    Скажите лучше другое: что впервые в истории мирового спорта гимн страны-победителя вынуждены были исполнять дважды! Заодно вспомнили гимн СНГ на музыку Глинки.

    Мы были польщены тем, что организаторы исправили свою ошибку и гимн России впервые в истории прозвучал дважды», – сказал Кравцов.

    Тот случай, когда Губерниев – красавец

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