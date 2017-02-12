Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что биатлонистка Ирина Услугина может больше не выступить на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Сегодня она уехала в Риднау, чтобы вернуться на ту высоту, на которой ранее тренировалась. Пока мы продолжаем ее готовить конкретно к эстафете.

Но не факт, что она в ней выступит, поскольку надо еще посмотреть, в каком состоянии будут девочки после индивидуальной гонки, как себя будет чувствовать Подчуфарова.

Может случиться и так, что Услугина вообще не вернется и будет готовиться к южнокорейскому этапу Кубка мира», – сказал Касперович.

Напомним, что в Хохфильцене на данный момент четыре россиянки: Ирина Старых, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.