Александр Касперович: «Может случиться так, что Услугина больше не выступит на ЧМ-2017»
Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что биатлонистка Ирина Услугина может больше не выступить на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Сегодня она уехала в Риднау, чтобы вернуться на ту высоту, на которой ранее тренировалась. Пока мы продолжаем ее готовить конкретно к эстафете.
Но не факт, что она в ней выступит, поскольку надо еще посмотреть, в каком состоянии будут девочки после индивидуальной гонки, как себя будет чувствовать Подчуфарова.
Может случиться и так, что Услугина вообще не вернется и будет готовиться к южнокорейскому этапу Кубка мира», – сказал Касперович.
Напомним, что в Хохфильцене на данный момент четыре россиянки: Ирина Старых, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова.
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