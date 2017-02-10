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    Дмитрий Губерниев: «Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств»

    Теги сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев Екатерина Глазырина ЧМ-2017

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что отстраненная от соревнований Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России на ЧМ-2017.

    «Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств. Отстранение временное, факт приема допинга надо доказать. Кто царапал пробирки?

    Катя, держись! Верим в невиновность! Ты еще вернешься и всех победишь», – написал Губерниев.

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