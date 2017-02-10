Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что отстраненная от соревнований Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России на ЧМ-2017.

«Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств. Отстранение временное, факт приема допинга надо доказать. Кто царапал пробирки?

Катя, держись! Верим в невиновность! Ты еще вернешься и всех победишь», – написал Губерниев.