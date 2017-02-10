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    Ольга Зайцева: «Пихлер всегда контролировал нас с Глазыриной и все знал»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг Екатерина Глазырина Вольфганг Пихлер

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева опровергла слова бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера о том, что он не мог контролировать подготовку Екатерины Глазыриной.

    «Я не слышала его интервью, что он снимает с себя ответственность и не знает, что я и Глазырина делали. Всегда он контролировал нас и все знал.

    Может быть, его неправильно перевели. Может быть, он разочарован в этой ситуации. Может быть, хочет понравиться в Европе.

    Вот и идет «поклеп». Нас сейчас обвиняют в применении допинга. Но про меня он не может сказать плохого», – рассказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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