Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева опровергла слова бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера о том, что он не мог контролировать подготовку Екатерины Глазыриной.

«Я не слышала его интервью, что он снимает с себя ответственность и не знает, что я и Глазырина делали. Всегда он контролировал нас и все знал.

Может быть, его неправильно перевели. Может быть, он разочарован в этой ситуации. Может быть, хочет понравиться в Европе.

Вот и идет «поклеп». Нас сейчас обвиняют в применении допинга. Но про меня он не может сказать плохого», – рассказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».