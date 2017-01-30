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    Тарьей Бо и Сулемдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрбли

    Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен Кубок IBU Тарьей Бо Сюнневе Сулемдал Марион Реннинг Хубер Кристоффер Лангойен Шельвик Ветле Шостад Кристиансен Вегард Бьорн Йермунсхауг Рикке Андерсен Андреас Дало Варнес Сигрид Бильстад Неросен Фредрик Гьесбакк

    Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в словацком Осрбли.

    Мужчины: Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Фредрик Гьесбакк, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Кристоффер Лангойен Шельвик, Андреас Дало Варнес.

    Женщины: Сюнневе Сулемдал, Марион Реннинг Хубер, Рикке Андерсен, Сигрид Бильстад Неросен.

    Шестой этап Кубка IBU пройдет в Словакии с 3 по 4 февраля.

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