Тарьей Бо и Сулемдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в Осрбли

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка IBU в словацком Осрбли.

Мужчины: Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Фредрик Гьесбакк, Вегард Бьорн Йермунсхауг, Кристоффер Лангойен Шельвик, Андреас Дало Варнес.

Женщины: Сюнневе Сулемдал, Марион Реннинг Хубер, Рикке Андерсен, Сигрид Бильстад Неросен.

Шестой этап Кубка IBU пройдет в Словакии с 3 по 4 февраля.