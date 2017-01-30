Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о том, как ушел с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Сейчас все понимают, что развал российского биатлона начали такие одиозные личности, как Польховский и Малин, которые решили сместить меня.

Как ни странно этот бойкот поддержали тогдашние капитаны команды – сначала Ростовцев, затем Рожков и Круглов. Больше всех в свое время я сделал для Круглова, когда его папа был в алкогольной зависимости, я оплачивал ему сборы, взял его в сборную команду. Папа звонил мне, уговаривал дрожащим голосом.

Паша Ростовцев – человек абсолютно беспринципный, никогда ни за что не отвечающий и по жизни всем недовольный. У меня хранятся в архиве все публикации тех лет. Помню, как талантливый парень Максим Чудов, не имея опыта, пошел на поводу у этой команды.

Особую роль в этих скандалах играл Виктор Майгуров, который на конгрессе вскакивал, кричал: «Бюджет должен быть прозрачным». Я не стал отвечать ему тогда при всех членах конгресса, потому что я не Майгуров, не потерявший совесть человек.

Сейчас я могу сказать прямо: «Не с восьмиклассным образованием оценивать бюджет». Наверное, во всей истории российского и советского спорта до Майгурова ни в одном регионе не было министра спорта без высшего образования.

К великому сожалению, тогда не разобрался в ситуации Володя Аликин и пошел на поводу у спортсменов, а потом они во главе с Кругловым предали и его. Я уже писал, как капитан покинул в Корее тонущий корабль», – написал Тихонов.